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عدن - ياسمين التهامي - من اللاعب الوحيد الذي قال عن رونالدو بأنه الأفضل؟

من اللاعب الوحيد الذي صرح رونالدو بأنه الأفضل؟

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ذات مرة، بأن هناك لاعبا أفضل منه.

وكان رونالدو يتحدث وقتها عن فابيو بايم لاعب لشبونة السابق، الذي كان يحصل على راتب ضخم عندما كان عمره 13 عاما، وكان يسافر المشجعون واللاعبون عبر البرتغال لمشاهدته.

وقال رونالدو عندما وقع لصالح مانشستر يونايتد في 2003 "إذا كنت تعتقد أنني جيد.. انتظر حتى ترى فابيو بايم".

وعلق بايم في حوار أجراه مع صحيفة ذا صن "كنت مميزا حقا، يجب أن أكون متواضعا، ولكن هذه هي الحقيقة".

وتابع "لسوء الحظ وقتها لم يكن هناك إنستجرام أو فيس بوك، ولم يتم تسجيل أي شيء مثل هذه الأيام، ولكن أؤمن أنه حتى اليوم لم يكن هناك أي لاعب بنفس الجودة التي كنت أتمتع بها".

وأضاف "كريستيانو بسبب جهده وعمله وصل إلى المستوى الذي يستحقه، لكن عندما كنت ألعب، لو كان لدي نفس الجهد والالتزام، لأصبحت أفضل منه".

وشدد بايم "كنت أفضل على المستوى الفني، لقد كنت مجرد رونالدينيو صغير، لكن كما نرى، ليست الفنيات هي التي تقودنا إلى ما سنصل إليه".

وأتم "لكن نعم في ذلك الوقت كنت أفضل من كريستيانو، أعتقد أنه يجب أن يمنحني إحدى كراته الذهبية".