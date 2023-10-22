شكرا لقرائتكم خبر عن حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات.. أسرار خلطة يبحث عنها الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشعر الكثير من الناس بالإجهاد والخمول عند الإستيقاظ من النوم، لذلك يصبح من الصعب عليهم القيام بواجباتهم اليومية، كما أن البعض يعاني من فتور في العلاقة الزوجية وضعف في النشاط الجنسي، إما بسبب الإجهاد البدني والنفسي، أو التقدم في العمر. وتعتبر الخلطات والوصفات الطبيعية، من أفضل الحلو الناجحة لمعالجة تلك المشاكل، ومد الجسم بالطاقة والقوة، وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ولها مفعول قوي وفوائد مذهلة لجسم الإنسان، وهي وصفة "القرنفل، والهيل". ولكن قبل أن نشرح فوائد مشروب القرنفل والهيل وطريقة تحضيره، دعونا نتعرف أولا على القرنفل والهيل بشكل منفر

القرنفل القرنفل هو نبات عطري، له ورق كورق الرَّند، وله عقد كعقد الريحان، ويشبه المسامير، وهو من أقدم وأشهر التوابل وأكثير شعبية، ويستخدم كبهارات في الكثير من الأطعمة، كما يستخدم كبهار للقهوة العربية، بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة والمفيدة، ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار.القيمة الغذائية للقرنفل: تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: - السعرات الحرارية: 21 - الدهون:1.32 - الدهون المشبعة: 0.35 - الكاربوهيدرات: 4.04 - الألياف: 2.3ثانيا الهيل الهيل، وإسمه العلمي Elettaria cardamomum وهو نبات من فصيلة من الزنجبيلية، وله العديد من الاستعمالات ويدخل في عمل القهوة والحساء ويعتبر من أغلى أنواع التوابل وبالإضافة إلى استعماله في الطعام فهو يعتبر معالج قوي لكثير من الأمراض وله العديد من الفوائد. ويُعتبر الهال أحد أقدم المنتجات النباتية التي اُستخدمت كعلاج للعديد من

الأمراض، وهو ما دلت عليه مدونات الطب اليوناني القديم وكثير من نصائح الطب الشعبي اليوم في العديد من مناطق العالم، فالوصفات الشعبية تنصح بالهيل لاضطرابات عدد من أجهزة وأعضاءللجسم القيمة الغذائية للهيل يحتوي كل (100 غرام) من الهيل، بحسب ما ورد في قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأميركية للمواد الغذائية على القيم الغذائية التالية: - الغذائية311 كـجول(74 ك.سعرة). - الكربوهيدرات68.47 g - ألياف غذائية28.0 g - البروتينبروتين كلي10.76 g - ماء 8.28 g- الدهون6.70 g - الثيامين (فيتامين ب١) 0.198 مليغرام (15%) - الرايبوفلافين (فيتامين ب٢)0.182 مليغرام (12%) - فيتامين بي60.230 مليغرام (18%) - فيتامين ج21.0 مليغرام (35%) - الكالسيوم383 مليغرام (38%) - الحديد13.97 مليغرام (112%)- فيتامين بي60.230 مليغرام (18%) - فيتامين ج21.0 مليغرام (35%) - الكالسيوم383 مليغرام (38%) - مغنيزيوم229 مليغرام (62%) - فسفور178 مليغرام (25%) - بوتاسيوم1119 مليغرام (24%) - صوديوم18 مليغرام (1%) - زنك7.47 مليغرام (75%).

مشروب القرنفل والهيل عند مزج القرنفل والهيل بطريقة صحيحة، نحصل على مشروب صحي متعدد الفوائد، ومن أهم فوائده ما يلي:فوائد مشروب القرنفل والهيل - يمد الجسم بطاقة تدوم طوال اليوم ويساعدك على القيام بجميع واجباتك اليوم. - يزود الرغبة الجنسية عند الرجال ويقوي الإنتصاب ويؤخر القذف. - يساعد على تخفيف آلام المعدة - فاتح للشهية - يساعد في معالجة الفطريات المسببة لقشرة الشعر والرأس - يساهم في تهدئة الكحة وإخراج البلغ من الشعب الهوائية.- يحتوي على الكثير من المواد والمركبات التي تحارب الجراثيم والميكروبات. - يعالج التهابات اللثة ويحمي من تلوث الأسنان. - يكافح البكتيريا المسببة لحب الشباب. - يساهم في معالجة الربو والانفلونزا والاسهال والصداع. - يخفف من آلام حصى الكلى. يعالج رائحة الفم الكريهة. - يساهم في الوقاية من الذبحات القلبية والسكتات الدماغية.- يخفف من آلام الولادة بشكل كبير، ويمنح المرأة الشعور بالراحة في أيام النفاس. - يعتبر الهيل مضاد ج