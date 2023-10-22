شكرا لقرائتكم خبر عن كنز يساوي مليار .."قشور الموز" كنز في بيتك أوعى ترميها تاني.. تعالي أقولك ممكن تعملي بيها أيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الموز من أجمل الفواكه التي يحبها الصغير والكبير؛ وذلك بسبب مذاقه الرائع ونكهته الفريدة، ويحتوي على عدد لا حصر له من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور كبير في تعزيز صحة الجسم، فهو غني بالبوتاسيوم ويساعد على رفع معدل الذكاء ومنح الجسم ميع ما يحتاج إليه، ودائما ما يتم رمي القشر اعتقادًا بأنه ليس له فائدة، ولكن في هذا المقال سنوضح استخدامات قشور الموز وفوائده، تابع السطور التالية.يمكنك استعمال قشور الموز في العديد من الأمور التي تعود عليك بالفائدة أبرزها علاج جميع مشاكل الشعر والوجه، فيمكنك إدراج قشور الموز في وصفات كثيرة، وفيما يلي سنوضح أهم هذه المكونات، وهي كما يلي:- // قشور الموز. ملعقتان من عصير الليمونكوب من الحليب.

طريقة التحضير حتى تتمكن من تحضير وصفة قشور الموز بشكل صحيح، يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في السطور التالية:- يتم إحضار كمية ملائمة من قشور الموز ووضعها في الخلاط مع الفرم حتى تصبح ناعمة جدًا. يتم وضع عصير الليمون تدريجيًا المكونات مع استمرار الخلط بشكل جيد

. التأكد من تنظيف وغسل الشعر بصورة جيدة، بعد ذلك يتم وضع الخلطة فوقه مع ترك الوصفة لمدة ثلاثون دقيقة. يغسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو.يمكنك تكرار تلك الوصفة بشكل أسبوعي حتى تتمكن من الحصول على نتائج مبهرة. ويعتبر الموز من أكثر الفواكه التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص نظرا لمذاقه المميز ولكن بعد تناول ا

لموز يقوم الجميع بالقاءه في سلة القمامة، ولكن ما لا يعلمه الجميع أنها تمتلك العديد من الفوائد والاستخدامات المختلفة لكل سيدة حيث تستخدم قشور الموز في حل مشاكل البشرة والشعر وتوفير حل مناسب بدلا من شراء المنتجات الكيميائية باهظة الثمن.