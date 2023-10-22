إعصار تيج.. غرق سفينتي اصطياد إحداها إماراتية في محافظة أرخبيل سقطرى 

المنامة - ياسر ابراهيم - غرقت سفينتا اصطياد، اليوم الأحد، في محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة على المحيط الهندي؛ نتيجة الرياح المصحوبة بإعصار "تيج"، الذي وصل تأثيره إلى الأرخبيل في ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر ملاحية لـ"يمن شباب نت"، إن الرياح التي صاحبت الإعصار تسببت بغرق اثنين عباري (سفينتي اصطياد صغيرتين سعة 50 طنا)، في ميناء سقطرى.

وحسب المصادر، فإن العباري اللذان غرقا كانا واقفتين بمرسى ميناء سقطرى، إحداهما تابعة لتاجر يمني، والآخرى تابعة لمصنع برايم للاسماك الإماراتية.

وأكد سكان محليون، أن الأمطار والرياح الغزيرة التي هطلت على سقطرى تسببت بأضرار في الممتلكات.

وأشاروا إلى ان السيول جرفت كثيرًا من أشجار النخيل في الأودية، كما تسببت بقطع بعض الطرقات جراء انجراف الأتربة وتساقط الصخور من المنحدرات.

وفي الساعات الأولى من فجر الأحد، بدأ تأثير الإعصار المداري "تيج"، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على محافظتي سقطرى والمهرة، مصحوبة بعواصف، وسيول كبيرة.

وكان مركز الإنذار المبكر بحضرموت، قد قال مساء السبت، إن الإعصار المداري في بحر العرب تحول إلى الدرجة الثالثة بسرعة رياح حول المركز 105عقدة، والبيئة لازالت مناسبة أن يصل إلى الدرجة الرابعة.

ومساء الأحد، أكد مركز الإنذار المبكر، أن الإعصار المداري، يصنف من الدرجة (الثالثة) تحرك في المدخل الشرقي لخليج عدن بهبات رياح مركزية تتراوح بين (100 - 110) عقدة، تبعد عن أقرب نقطة من سواحل المحافظات الشرقية (390) كيلومتر وعن جزيرة سقطرى (50)كيلومتر.

وأضاف أن الاعصار يتحرك في اتجاه مباشر نحو محافظة المهرة خلال (48) ساعة القادمة، مع مرور مركز عين الإعصار المداري المتوقع في المنطقة الواقعة بين مدينة حصوين وقشن بالمهرة،ابتداء من مساء غد الأثنين إلى فجر الثلاثاء يصاحبها هطول غزير للأمطار مع رياح عاتية وهيجان أمواج البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار.

وتوقع أن تتراجع حدة الإعصار المداري يوم الثلاثاء بعد مروره في اليابسة بمحافظة المهرة إلى (منطقة ضغط جوي منخفض) تتحرك في اتجاه شمال غرب، باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة حضرموت والشريط الساحلي تدخل ضمن التأثيرات غير المباشرة وأقل حدة.

وأعلن مكتب التربية بمحافظة سقطرى أمس السبت، تعليق الدراسة حتى انتهاء العاصفة المدارية.