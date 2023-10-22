عدن.. مصلحة الهجرة تعلن طباعة كافة الجوازات المتأخرة في مراكز الاصدار

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اليوم، انه سيتم طباعة كافة الجوازات المتأخرة، وإنجاز معاملات الجوازات الموجودة في مراكز الاصدار، داخل وخارج البلاد.



ونقلت وكالة سبأ عن وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبدالجبار سالم قوله، إن جوازات السفر باتت متوفرة بعد وصول دفعات منها إلى مراكز الاصدار في داخل وخارج اليمن.



وأكد أنه تم توفير مليوني دفتر وسيتم طباعة كافة الجوازات المتأخرة وإنجاز معاملات الجوازات الموجودة في مراكز الاصدار، داخل وخارج البلاد.



وأشار العميد سالم الى أن المصلحة أصدرت نحو 7 ملايين جواز سفر منذ نقل المصلحة إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2016، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى المصلحة بدأت نشاطها في المناطق المحررة من الصفر.