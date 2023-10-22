الصحفيين العرب يدين استهداف وقتل الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، الأحد، بشدة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاغتيال وقصف المنازل ومقرات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال إجتماع طارئ للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة برئاسة رئيس الاتحاد مؤيد اللامي.

واستنكرت الأمانة العامة للصحفيين العرب، محاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التليفزيونية وذلك في إطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحفية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من اجل التصدي لذلك.

وجدّدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موقفها الرافض بقوة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلي مصر والأردن وتقتيل وتجويع الفلسطينيين والتدمير الممنهج لكل مقومات العيش الآمن والكريم فى غزة وفى الضفة الغربية.

وعبرت عن رفضها اختزال القضية الفلسطينية في الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب ارض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.

وأدانت الجرائم الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجاري، مطالبة منظمة الأمم المتحدة والرأي العام الدولي ضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الأمانة العامة بضرورة ملاحقة مسئولي الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب التي اقترفها فى حق الفلسطينيين باعتبار إسرائيل كيان إرهابي.

وحيا الاتحاد العام للصحفيين العرب صمود الشعب الفلسطيني المنسجم مع الإرادة الشعبية للشارع العربي والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلي غزة، والجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح المعبر واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.

وأقرت الأمانة العامة دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحفيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيا وإغاثة عوائل شهداء الصحافة في إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقررت الأمانة العامة إنشاء منصة دائمة لمواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه اغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية وكشف الحقائق بدءا بما يحدث فى غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن الاتحاد سيرصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية.

وطالبت المؤسسات الإعلامية العربية وقف استضافة مجرمي الحرب الصهاينة خصوصا الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين ويبررون الجرائم الصهيونية.

وعبرت الأمانة العامة للاتحاد عن رفضها لاستهداف بعض المؤسسات الإعلامية الغربية للصحفيين بتهمة الانحياز للشعب الفلسطيني ونعتبرها استكمالا لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين وأخلاقيات المهنة.

وقررت الأمانة العامة، البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة للحق الفلسطيني.