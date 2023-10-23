شارك مواطن سعودي مقطع فيديو، وهو يجلس في المقعد الخلفي لمركبة طلبها عبر تطبيق نقل "فارس"، إلا أنه فوجئ بأن السائق "فتاة". وأوضح المقطع، الفتاة وهي تجلس في مقعد القيادة وتقود السيارة بمهارة.

عدن - ياسمين التهامي - السعودية: مواطن يطلب سيارة من أحد التطبيقات.. وعندما رأى السائق كانت المفاجأة!

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012