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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مواطن يطلب سيارة من أحد التطبيقات.. وعندما رأى السائق كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السعودية: مواطن يطلب سيارة من أحد التطبيقات.. وعندما رأى السائق كانت المفاجأة!
الأحد 22 اكتوبر 2023 الساعة 23:59
شارك مواطن سعودي مقطع فيديو، وهو يجلس في المقعد الخلفي لمركبة طلبها عبر تطبيق نقل "فارس"، إلا أنه فوجئ بأن السائق "فتاة".
وأوضح المقطع، الفتاة وهي تجلس في مقعد القيادة وتقود السيارة بمهارة.
وأرفق المواطن المقطع بتعليق قال فيه: "طلبت تطبيق فارس جتني بنت".