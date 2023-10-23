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عدن - ياسمين التهامي - وصفة سحرية.. ضعي زيت الزيتون على الموز واستخدميه بهذه الطريقة مش هتندمي

هناك وصفة تعد من الوصفات المهمة بالنسبة لجميع السيدات خاصة السعوديات، وهي وصفة خليط زيت الزيتون والموز، وتتمثل أهميتها في كون زيت الزيتون يحتويان على عدد كبير من العناصر التي تساهم في تفتيح وتبييض الجسم، كما أنهما يحتويان على عدد من الفيتامينات والمعادن وهذه العناصر تعمل على شد الترهلات في الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة في عدد من الأماكن الصعبة داخل الجسم، بالإضافة إلى الحصول على جسم رشيق.طريقة التحضير

أما بالنسبة لطريقة التحضير، فتأتي ممثلة في الخطوات التالية:

يتم تقطيع الموز إلى قطع صغيرة ثم نقوم بهرسه، وبعد ذلك نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم تقليب الخليط حتى يصبح متجانس.

يتم وضع الخليط على الجسم في المناطق التي تتراكم فيها الدهون.طريقة تحضير زيت الزيتون مع الموز

بالنسبة لطريقة تحضير زيت الزيتون مع الموز من الطرق السهلة كذلك تتميز الطريقة بمكونات سهلة متوفرة داخل كل بيت، وتتمثل المكونات في:

زيت الزيتون.

موز.الخليط على تفتيح المناطق الداكنة بالإضافة إلى التخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد.

كما يساعد في التخلص من الخطوط البيضاء على الجسم، وذلك بعد فقدان السعرات الحرارية.

التخلص من تكاليف الحمل المزعجة بالنسبة للعديد من النساء.

كما يمكن استخدامه على الشعر لأنه يمنحه اللمعان والنعومة المطلوبة، كما يساعد في فرده أيضًا.أهمية خليط زيت الزيتون والموز

يتضمن خليط زيت الزيتون والموز على عدة فوائد مهمة للجسم، وتتمثل أهمية هذا الخليط في النقاط التي تأتي على النحو التالي: