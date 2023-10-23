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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :التوقييع على انشاء مصنع انتاج سيارات (هيونداي) في السعودية وتوفير اكثر من 3000 فرصة عمل