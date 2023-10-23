شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :التوقييع على انشاء مصنع انتاج سيارات (هيونداي) في السعودية وتوفير اكثر من 3000 فرصة عمل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل :التوقييع على انشاء مصنع انتاج سيارات (هيونداي) في السعودية وتوفير اكثر من 3000 فرصة عمل
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.
ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك هيونداي 30%. وسيستهدف المشروع إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية.
ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمصنع في عام 2024، وبدء الإنتاج في عام 2026. وسيوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب.
يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
المصدر: واس.