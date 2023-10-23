شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها الآن ثلاثة أنواع من المكسرات تدمر صحتك وتؤدي لأمراض خطيرة وقاتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدق القول المأثور أن الحب يقتل، ففي حين أن هناك الكثير من المكسرات المفيدة للجسم، إلا أن بعضها يتسبب في معاناة الجسم من العديد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لدى الإنسان، بما في ذلك الفول السوداني والصنوبر، وفي هذا المقال سنوضح أبرز أنواع المكسرات التي تضر الإنسان.أنواع المكسرات الضارة

بحسب البحث التطبيقي، هناك ثلاثة أنواع من المكسرات يمكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان بسبب الإفراط في تناولها، وهي:المكاديميا: تحتوي هذه المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من الدهون الضارة وغير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة في الجسم.

الفول السوداني: يشتهر هذا النوع بين شعوب جميع البلدان، وعلى الرغم من احتوائه على بعض القيمة الغذائية المفيدة، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.

الصنوبر: كثير من الناس يكرهون الصنوبر بسبب مرارته وطعمه غير المستساغ.

أنواع المكسرات المفيدة

كما يوجد مكسرات ضارة أيضًا هناك عدد لا حصر له من المكسرات المفيدة، وإليك أبرز أنواع المكسرات المفيدة للجسم:-

الفستق: يتميز الفستق الحلبي بمحتواه العالي من الألياف الغذائية.

البندق: يساعد البندق في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

اللوز: يحتوي اللوز على الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة.

الكاجو: يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده التي لا حصر لها أبرزها خفض ضغط الدم المرتفع.

وعلى الرغم من وجود العديد من المكسرات النافعة للغاية والتي يوصي بها العديد من الأطباء خاصة لمن يقومون بالحمية الغذائية وذلك نظرا لوجود الدهون الصحية بداخلها إلا أن هناك بعض من أنواع المكسرات قد تضر صحتك بشدة وتعرضك للموت البطيء على المدى البعيد لذلك لابد من الحذر منها أو تناولها بشكل قليل للغاية.

يارتني عرفت أضرارها من زمان”.. تعرف على ثلاثة أنواع من “المكسرات القاتلة”.. هتقضى عليك وهتدمرك