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عدن - ياسمين التهامي - : تهتم النساء بجمالها بشكل كبير، ولا يقتصر ذلك الاهتمام على الوجه أو البشرة فقط، بل يشمل جميع أجزاء الجسم بما فيها اليدين والقدمين، والتي قد تعاني الكثيرات منهم من وجود سواد أو تشققات في تلك الأماكن، وهو ما ينقص من جمالهم بشكل كبير، لذلك يكون البحث عن حلول لتلك المشاكل ضرورة لا مفر منهم، ويوجد العديد من العلاجات المكلفة مثل جلسات الباديكير والمقشرات الكيميائية، كما يوجد الوصفات الطبيعية والتي تتميز بفاعلية كبيرة، ومن أبرز تلك الوصفات هي مقشر الملح

. مقشر الملح يعتبر ذلك الخليط الذي يتكون من بعض المكونات الطبيعية أحد أفضل الحلول المتاحة للتخلص من السواد والتشققات في اليدين والقدمين، وذلك بسبب فاعليته الكبيرة في معالجة تلك المشاكل، كما يتميز بانخفاض تكلفته المادية، حيث يحتاج تحضير ذلك الخليط الاستعانة بالمكونات الآتية: ملعقة من ملح الطعام. ملعقة من مسحوق النشا. ملعقة من الترمس المطحون. ملعقة من الفازلين الطبي. ملعقة من زيت الزيتون

. ملعقة من زيت جوز الهند. خطوات التحضير لا يحتاج تحضير مقشر الملح إلى الكثير من الخطوات، بل يكفي القيام بالخطوات الآتية: يوضع الترمس المطحون والنشا وملح الطعام في وعاء مناسب. تقليب المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند إلى الخليط مع التقليب. إضافة الفازلين الطبي إلى الخليط. تقليب الخليط جيداً حتى يصبح القوام كريمي متجانس.

: وضع كمية من الخليط على اليدين والقدمين بعد تنظيفها وتجفيفها. يترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما. غسل الخليط بالماء الفاتر. مسح اليدين والقدمين بمنشفة نظيفة. تجنب وضع المقشر على الجروح والكسور والحروق. إنضم لقناتنا على تيليجرام .: كعبك هيبقى وردي.. مقشر سحري لليدين والقدمين هيشيل التشققات والسواد بسرعة رهيبة