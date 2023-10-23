شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطلب الإمارات رحيل الزوار والمقيمين فوراً! ما هي التفاصيل؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم إلغاء فترة السماح بالبقاء في الإمارات بعد انتهاء التأشيرة في عام 2023. بموجب القرار الجديد، يجب على الزوار والمقيمين مغادرة البلاد فور انتهاء تأشيرتهم، ولا يُسمح لهم بالبقاء لفترة إضافية كما كان مسموحًا به في السابق. يأتي هذا القرار في إطار جهود الإمارات لتحسين آلية التعامل مع الوافدين الأجانب وتنظيم عملية استقبال الزوار.

سابقًا، كان هناك شيء مهم في الإمارات يسمى "فترة السماح". كانت هذه الفترة مفيدة جدًا للناس الذين جاءوا إلى الإمارات وانتهت إقامتهم هناك. كانت لها فوائد كثيرة، مثل السماح للزوار بتغيير خططهم بسهولة والبقاء لفترة أطول في الإمارات في حالة حدوث طوارئ أو تغييرات في خطط السفر. كما ساعدت هذه الفترة في بناء الثقة بين الحكومة والزوار. ولكن الآن، تغيرت القوانين وأصبح من الضروري أن يكون الزوار أكثر حذرًا. يجب عليهم التأكد من أن تواريخ تأشيراتهم متناسبة مع مدة زيارتهم. وإذا حدث أي تغيير، يجب أن يتواصلوا مع وكلاء السفر المتخصصين للحصول على المساعدة والنصيحة.على الرغم من أن هذا التغيير قد يسبب بعض القلق، إلا أن فهم السبب وراءه يساعدنا على فهم لماذا قامت الحكومة بذلك. تحاول الإمارات تنظيم زيارة الناس بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا. وفي النهاية، الإمارات هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للزيارة، وستستمر في استقبال الزوار من جميع أنحاء العالمهل شراء عقار في دبي يمنح الإقامة؟

بالنسبة لشراء عقار في دبي، هناك فرصة رائعة للحصول على تأشيرة إقامة. إذا كان لديك منزل يكلف 750 ألف درهم إماراتي أو أكثر عند شرائه، يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة تستمر لمدة سنتين، ويمكن تجديدها. وليس هذا كل شيء، يمكنك أيضًا إضافة زوجك أو زوجتك وأطفالك إلى هذه التأشيرة إذا كان لديك.

كيف يمكن للشخص معرفة ما إذا كانت إقامته صالحة في الإمارات؟

يمكنك فتح موقع الهيئة الاتحادية للمواطنة والإقامة على الإنترنت والبحث باستخدام رقم الملف أو بيانات جواز السفر أو الإقامة. ثم اختر نوع التأشيرة التي ترغب في الاستعلام عنها واملأ المعلومات المطلوبة مثل رقم جواز السفر والجنسية وتاريخ انتهاء الجواز في المكان المخصص لها..