شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 دقيقة من إنتهاء حفل الزفاف.. عريس ينهي حياته بطريقة بشعة وغير متوقعة يشيب لها الراس .!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهى عريس مصري، حياته بعد 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف، في منطقة البدرشين بالجيزة. وأشارت التحريات، إلى انتحار شاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصدًا إنهاء حياته. وفي التفاصيل، توجهت العروس، إلى المرحاض فوجدت عريـسها طاعنًا نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ المكان.

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