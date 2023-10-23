العليمي يصل المهرة ويناقش مع السلطة المحلية جهود مواجهة تداعيات إعصار "تيج"

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مدينة الغيضة في زيارة طارئة لمحافظة المهرة دعما لجهود السلطات المحلية في مواجهة التداعيات المحتملة للإعصار المداري "تيج" الذي دخل اليوم الأحد.

وحسب وكالة سبأ، فقد عقد الرئيس العليمي، اجتماعا بسلطات محافظة المهرة شرقي البلاد، عقب وصوله مساء اليوم للمحافظة التي تشهد الإعصار المداري "تيج".

وأضافت بأن العليمي وعقب وصوله اجتمع بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وقيادات السلطة المحلية، بحضور وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء صالح المقالح.

وأشارت إلى أن العليمي أجرى اتصالات مع محافظي محافظتي حضرموت مبخوت بن ماضي، وارخبيل سقطرى رأفت الثقلي للاطلاع على اجراءات المحافظات الثلاث للتعامل مع اثار الاعصار المداري بأرخبيل سقطرى والمهرة، والاجزاء الشرقية من حضرموت.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيطلع على مستوى تنفيذ الاجراءات الاحترازية ومدى التنسيق بين اجهزة السلطات المحلية، والحكومية، والمنظمات الاقليمية والدولية لمواجهة كافة الاحتمالات، والحد من الاثار المتوقعة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

وكان مركز الانذار المبكر قد شدد على المواطنين في المحافظات الشرقية بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع بدء تأثيرات الحالة المدارية على محافظة سقطرى واقترابها من محافظتي المهرة، وحضرموت، وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.