الحكومة تشكل غرفة عمليات لمتابعة إعصار "تيج" في المحافظات الشرقية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، بالتنسيق مع فروع مكاتبها وهيئاتها في المحافظات الشرقية، لمتابعة تطورات العاصفة الإعصارية (تيج).

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن غرفة عمليات وزارة الزراعة والثروة السمكية، تتابع باستمرار التقارير المرفوعة من فروع مكاتب الوزارة والهيئات السمكية ورفع النشرات اولا بأول لمسار الحالة المدارية حيث لم يتم تسجيل أي اضرار بشرية او مادية حتى الآن.

وأضافت أنه مع بداية تشكل السحب الركامية الماطرة يتجه الإعصار نحو سواحل محافظتي المهرة وحضرموت خلال الساعات القادمة.

ولفتت إلى أن التقارير الجوية تشير الى سماء ملبّدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق مسار الإعصار وعلى شرق خليج عدن مع رياح إعصاريه عاتيه تتراوح ما بين 90 إلى 100 عقدة وهبات تتجاوز 110 عقدة في محيط العاصفة فيما ان الرؤية منخفضة جداً والبحر عالي الموج الى هائج بالقرب من مركز العاصفة ما بين (7-10) أمتار.

وحذرت غرفة العمليات، ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من سوء الاحوال الجوية ونبهت الموطنين في محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الاودية.