عدن - ياسمين التهامي - الاعجوبة الثامنة..مختص اقتصادي سعودي بكشف عن طريقة للحصول على مليون ريال بادخارشهري 500 ريال

الاثنين 23 اكتوبر 2023 الساعة 01:10

كشف مقدم برنامج "الشارع السعودي" صلاح الغيدان، كيف يحصل الشخص على مليون جنيه من ادخار 500 ريال فقط من راتبه.

وقال خلال حلقة البرنامج المذاعة اليوم على قناة "السعودية" :" يقول أينشتاين إذا كانت عجائب الدنيا سبعة فإن الأعجوبة الثامنة هي قوة العائد التراكمي".

وتابع:" ادخل اليوم على المستشار الآلي ستجد شركات تستطيع تبدأ معهم كموظف بسيط ب 500 ريال، ويعطوك خطة ل 300 شهر يتم وضعهم في حساب جاري، تحصل بعد 300 شهر على 300 ألف".

وأضاف:" إذا وضعتهم في شركات ناشئة تستثمر ال 500 ريال شهريا، بعد 300 شهر تحصل على متوسط مليون و259 ألف، وهذه الفكرة تحتاج إلى الاستمرارية". لافتا إلى أن صاحب هذه الفكرة الاقتصادي عاصم الرحيلي.