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عدن - ياسمين التهامي - لكل مغترب أو مواطن سعودي ...فرصة العمر تمويل بقيمة 300 الف ريال ونفذ مشروعك بدون كفيل



هل تحلم بتجديد منزلك أو بشراء سيارة جديدة؟ أم لديك خطط لرحلة مميزة أو لتأسيس مشروعك الخاص؟ مهما كانت رغباتك واحتياجاتك المالية، يمكنك الاعتماد على شركة البيت الأهلي للتمويل لتقديم الدعم المالي الذي تحتاجه، بفضل هذا العرض الخاص، ستحصل على كاش إضافي 300 ألف ريال، هذا يمنحك فرصة للتمتع بمبلغ إضافي يمكنك استخدامه فيما تشاء، سواء كان ذلك لتلبية احتياجاتك الشخصية أو للاستثمار في مشروعك، أنت لست بحاجة للتفكير المزيد، فهذا العرض المغري سيساعدك على تحقيق أهدافك المالية بسرعة وكفاءة، انتقل إلى فروع شركة البيت الأهلي للتمويل الآن للاستفادة من هذه الفرصة الرائعة

كاش فوري 300 ألف ريال تمويل شخصي بدون كفيل

شركة البيت الأهلي للتمويل شركة رائدة في مجال تمويل الأفراد في المملكة، تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المالية بطرق ميسرة ومرنة، واحدًا من منتجاتها البارزة التي توفرها لجميع عملائها هي الحصول على “كاش فوري”، التي توفر للعملاء فرصة الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال بسرعة وبدون أي تعقيدات، تعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات شيوعًا وطلبًا لدى العملاء بسبب سهولتها ومرونتها.

تتميز خدمة “كاش فوري” بالعديد من المميزات المهمة، فأولاً يتم توفير القرض بشكل سريع وفوري، مما يسمح للعملاء بتلبية احتياجاتهم المالية العاجلة دون الانتظار لفترة طويلة، ثانيًا يتم تحديد القسط الشهري بناءً على القدرة الشخصية للعميل، مما يضمن سهولة سداد التمويل دون تكبد ضغوط مالية إضافية.

تتوفر هذه الخدمة للأفراد الذين يستوفون بعض المعايير التي يتم مراعاتها عند التقديم، من بين المعايير المهمة تشمل القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني الجيد، والدخل الشهري الثابت، كما يجب أن يتوفر لدى المتقدم صورة هوية سارية المفعول وشهادة عمل أو تعريف بالراتب للعمل الحالي.

شروط الحصول على كاش فوري 300 ألف جنيه

للحصول على تمويل كاش فوري بقيمة 300 ألف ريال تمويل شخصي من البيت الأهلي هناك بعض الشروط التي يجب توفرها:

• يجب أن يكون المتقدم السعودي الجنسية أو مقيم بإقامة سارية في المملكة.

• يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و65 عامًا.

• يجب أن يكون المتقدم ذو دخل ثابت، ويتم تحديد الحد الأدنى للدخل حسب سياسة الشركة.

• مدة الخدمة في القطاع الحكومي لا تقل عن 3 أشهر و6 أشهر بالقطاع الخاص