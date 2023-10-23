شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشف الطرق الطبيعية التي ستجعلك تنسى طبيب الأسنان وتقول وداعاً للتسوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر تسوس الأسنان من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرون وتؤثر على صحة الأسنان بسبب الإفراط في تناول الحلويات وعدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميًا. ومن الممكن علاج هذه المشكلة في المنزل باعتماد بعض الإجراءات والوصفات الطبيعية، حسب منظمة الصحة العالمية.

إليكم بعض الطرق الطبيعية للتخلص من تسوس الأسنان في المنزل:

1. تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة يوميًا لمنع تراكم اللويحات بين الأسنان. ومن الأفضل إجراء التنظيف بالخيط ليلاً قبل النوم لمنع البكتيريا.

2. الحرص على تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ومعجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد مرتين يوميًا على الأقل.

3. استخدام معجون الأسنان بالفلورايد وغسول الفم بالفلورايد والمكملات الغذائية أو الفيتامينات المحتوية على الفلورايد.

4. المضمضة بالمحلول الملحي، حيث يعتبر محلول الملح من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج التسوس. فهو بمثابة مطهر فموي يكافح الالتهابات وقد يساعد على قتل البكتيريا وتخفيف الألم.

5. ينصح بمضغ اللبان الخالي من السكر لمدة 20 دقيقة بعد الوجبات في كل مرة، وذلك لزيادة إفراز اللعاب الذي يساعد على تقليل تسوس الأسنان.

6. يوصى بفلورة مياه الشرب للحد من تسوس الأسنان بين الأطفال والبالغين، حيث تعد هذه الطريقة آمنة وفعالة لتوفير مستويات مثالية من الفلورايد اللازم لمنع تسوس الأسنان.

يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا لتناول الطعام الغني بفيتامين د والكالسيوم، فهما ضروريان لصحة الأسنان والعظام. يمكن الحصول على فيتامين د من مصادر مختلفة، أهمها أشعة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي.

تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا هامًا في حماية تكوين التجاويف لدى الأطفال الصغار. إذا انخفضت مستوياتهما، فقد يحدث خللًا ونقصًا في المعادن الموجودة في الأسنان، مما يزيد من احتمالية تعرضها للكسر والتسوس..