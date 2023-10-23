ضع القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة.. طريقة التحضير

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �م الكثير من السيدات عن البحث عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت ومن اهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضًا من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر. طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل توجد طرق عديدة لتحضير زيت الزيتون مع عيدان القرنفل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. عيدان من القرنفل. زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء متوسط في الحجم ونضع به ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. نحضر عيدان من القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا. نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض. نضيف ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب. نقوم بوضع تلك الوصفة على الشعر وخاصةالفروة من الجذور حتى الأطراف.. نترك تلك الوصفة على الشعر ونتركها حوالي نصف ساعة ونقوم بغسلها. سوف نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد بعد استعمال تلك الوصفة ويمكن استعمال تلك الوصفة على البشرة أيضًا والجسم. ... طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشرو كما يمكن استعمال تلك الوصفة كمشروب وليس للجسم والبشرة فقط حيث لهما العديد من الفوائد وسوف نوضح طريقة تحضير تلك المشروب خلال تلك السطور. المكونات.زيت زيتون. عيدان من القرنفل. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. طريقة التحضير نقوم بإحضار عيدان من القرنفل ونقوم بنقعها جيدًا لمدة نصف ساعة. نقوم بغلي عيدان القرنفل في ماء على النار ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل إلى تلك المكونات ونتناولها قبل النوم وسوف نحصل على نتيجة مدهشة بعد تناول تلك المشروب في كل ليلة. تطويل الشعر بسرعة الصاروخ. تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق بين أيام فيططول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط علىسشعرك واحصل على شعر طويل وصحي جدا وكثيف كشعر الهنديات من أول استعمال كما يمكن تفتبح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد ثمن فومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة فوائد تطويل الشعر بسرعة الصاروخ . قومي أولا بطحن حبتان من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ أكتر من مره ويعتبر من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية حيث يمكن استخدام هذه الطريقة مره واحدة أسبوعيا كما يمكن استخدام طريقة أخري لتطويل الشعر عن طريق وضع ملعقة من الويازيغ مع ملعقتين من زيت الزيتون مع صفار بيضة كاملة ثم قومي بتدليك الشعر بهذا القناع الرهيب. خمس دقائق قبل النوم ضع القرنفل في هذا المكان وشاهد المفاجئة.. طريقة التحضير.

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