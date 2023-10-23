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عدن - ياسمين التهامي - تظهر بعض العلامات التحذيرية في الصباح التي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

من بين هذه الأعراض:

جفاف الفم: الشعور بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ صباحًا هو واحد من أكثر العلامات التحذيرية لمرضى السكري.

الغثيان: يحدث نتيجة لمضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى، وهو من العلامات البارزة التي تظهر في الصباح وتدل على الإصابة بهذا المرض.

رؤية ضبابية: يتسبب مرض السكري أيضًا في تضخم عدسة العين، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

خدر القدمين: يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، مما يسبب أعراض الاعتلال العصبي السكري من وخز وألم إلى تنميل في اليدين والقدمين والساقين.

كما لفت الموقع إلى وجود بعض الأعراض الصباحية الأخرى لمرضى السكر، منها الارتباك والضعف والإرهاق.

كيف تعرف إن كنت مصابًا بمرض السكري في الصباح؟ 7 علامات تنبئك بالإجابة!