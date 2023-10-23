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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات تحذر جميع المغتربين عليكم القيام بهذا الأمر فوراً حتى لا تتعرضوا للترحيل والإبعاد

أطلقت وزارة الداخلية السعودية حملة #وطن_بلا_مخالف لتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة في المملكة والتخلص من المخالفين لأنظمة وقوانين العمل التي أعلنت عنها الجهات المختصة في السعودية وطالبت من جميع المقيمين والوافدين الإلتزام بها وسرعة تنفيذ التوجيهات الجديدة حتى لا يتعرضوا للعقوبات المحددة وفق لائحة العمل في العمل السعودية، وتأتي هذه الخطوات من السعودية بهدف تنظيم العمال الوافدة وتوفير بيئة عمل ملائمة للمقيمين وفق قوانين تحفظ حقوقهم، وفي هذا الإطار حذرت الجوازات السعودية جميع المقيمين من مخالفة يتساهل البعض في ارتكابها ويجهلون أن عقوبتها غرامة مالية تقل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن والترحيل والإبعاد النهائي من المملكة، وللتعرف على تفاصيل هذه المخالفة تابعوا السطور التالية في هذا المقال.

حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المقيمين من العمل لحسابهم الخاص، لأن ذلك يعد مخالفة جسيمة تطبق بحق من يرتكبها العديد من العقوبات المشددة.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “اكس”، قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن 6 أشهر، ومن ثم الترحيل والإبعاد النهائي من المملكة.

كما حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية، منشآت العمل التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمال غيرها.

وأكدت المديرية أنه ستُطبق بحق هذه المنشآت غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، حسبما نشر الحساب الرسمية لـ”الجوازات” عبر موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المديرية في تنويهها أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) في جميع مناطق المملكة.

وفي سياق متصل يخص العمالة الوافدة، كانت المديرية العامة للجوازات كشفت قبل أسبوع عن إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

وبينت أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وتنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون.

وأوضحت “الجوازات” السعودية أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج. وشددت على إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.