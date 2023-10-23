شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل وهتغيري شكلك خالص باللون الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شعر الأشقر هو لون شعر شائع لدى النساء والرجال على حد سواء، ويتميز بإطلالته الجذابة والناعمة، ويمكن صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل أو في صالون التجميل، ولكن يفضل صبغ الشعر في المنزل للحصول على الأشقر في المنزل فيما يلي خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل: تحضير الأدوات والمواد اللازمة: صبغة شعر أشقر أكسجين فرشاة صبغة مشط قفازات ثوب واقي حمام السباحة اختبار الحساسية: قبل استخدام الصبغة، يجب إجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد خلف الأذن. توضع كمية صغيرة من الصبغة على المنطقة المراد اختبارها، ويترك لمدة 24 ساعة. إذا ظهرت أي أعراض للحساسية، مثل احمرار أو حكة، فلا يتم استخدام الصبغة. تجهيز الشعر: يغسل الشعر بالشامبو والبلسم، ويترك ليجف تمامًا. يقسم الشعر إلى أربعة أقسام، ويثبت كل قسم بملاقط. وضع الصبغة: توضع الصبغة على الشعر من الجذور إلى الأطراف، باستخدام فرشاة الصبغة. يترك الشعر لمدة 30 دقيقة، أو حسب التعليمات الموجودة على عبوة الصبغة. شطف الشعر: يغسل الشعر بالشامبو والبلسم، ويترك جيدة وتوفير المال. .

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