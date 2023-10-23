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عدن - ياسمين التهامي - مشروبات من أجل تسهيل عملية الولادة وتقليل انقباضات الرحم وتساعد في تخفيف آلام الطلق

تعريف الولادة هي الوقت الذي يَكونُ فيه الرَّحمُ قد تهيأ لِقَذفِ الجَنينِ خارِجَ جسم الأم الحامل، فهناك أدلة تدلّ على أنه قد حان وقت خروج الجنين كأَلمُ المَخاضِ والذي يكون بسبب تَقلُّصاتِ الرَّحم وكذلك التشنّجاتٌ التي تحدث داخل البطن والألم الذي يكون أسفل الظهر، وأيضا من ضمن الأدلة تسرّب سائلٍ أو دم من خلال المهبل.مشْرُوبات التِي تقلل من ألم الولادةِ وتجعلها أسهل

من المعروف أن ألم الولادة قوي، ورغم ذلك تَحتمل الأم ذلك تضحية من أجل طفلها وحبا في لقائه ولأنّ معظم النساء يعرفن جيداً أن مرحلة الولادة ليست سهلة نرى أن ذلك يخيفهن ويجلب لهن الخَوْف والقَلق، ومع كلِّ هذا سرعان ما تتغير كل تلك المخاوِف لمَشاعِر الأمومَة والحُب التي تُمحي ما يأتي من صعوبات.مشروبات تشربها الحامل عند الشعور بالطلق

ولكي يكون بإمكان الحامِل أنْ تجعل الولادة سهلة قَدرَ المستطاع وتتخطى هذِه الخطوة الصعبة فلا بد من أن تكون جاهزة من الناحية النَفسية والصِحيّة فعلى سبيل المثال قد تحب بعض النساء تناول مشروبات طبيعيّة من أجل جعل انقِباضاتِ الرَّحمِ أسهل ولتوسيع عُنُقِه الرحم، وسنعرض لكم هنا أهمِّ المشْرُوبات التِي تقلل من ألم الولادةِ وتجعلها أسهل.

كما نعلم فإن الماء هو سر الحياة ولا يستطيع أي كائن أن يحيا دونه، وعلى سبيل العلم فإن الماء للحامل مفيدٌ جدا فهو يرطب جسمها، وقلته ينتج عنها جفاف حتى إذا كان ذلك بنسبة قليلة ومن هنا تنتج انقباضات أكبر في الألم؛ ولهذا على الحامل أن تأخذ رشفة من الماء عقب كل انقباض يحصل، حيث يجعل ذلك الولادة أسهل.هناك مواد كيميائية داخل اليانسون مماثلة في تأثيرها لهرمون الإستروجين؛ وهنا من الممكن أن يتم استعمال اليانسون من أجل جعل الولادة أسهل ولتنشيط انقباضات الرحم الأمر الذي قد يجعل الوِلادةِ أسهل ويقلل من آلامِها ويحد من القَلَق الذي يأتي مع الولادة.

ولتحضيرُ اليانسون نضع ملعقة أو 2 من بُذورِ اليانسون أو من مَسحوقِ بُذورهِ لمقدار كأسٍ من الماء والذي يكون مغليّا مع القيام بتحريكهِ وتَقليبهِ جيدا. بعد ذلك نترك المكونات لنقعه، ومن الممكِنُ تَحليتُهُ باستخدام السُّكَّرِ أو العَسَلِ، بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط وتشربه الحامل عندَ الطَّلق، ويستحسن أن لا يتم تجاوز ثلاثة أكواب.