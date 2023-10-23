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عدن - ياسمين التهامي - «سم قاتل في البيض».. طريقة خاطئة تستخدمها الأمهات أثناء طهي البيض تسبب الوفاة .. هتندم ندم عمرك!!؟

البيض يعتبر واحدًا من أهم المكونات في وجبة الإفطار، حيث يحتوي على نسب عالية من البروتين ويستخدم في العديد من الأطباق الأخرى ومع ذلك، تُعتبر طريقة سلق البيض من أكثر الطرق شيوعًا لتحضيره، وعلى الرغم من الفوائد الصحية التي يقدمها البيض، فإن الاستخدام الخاطئ لهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية يُشير بعض الأشخاص إلى أنه يمكن أن يتعرض البيض للتلوث أو التسمم عند طهيه بشكل غير صحيح ي هذا المقال، سنسلط الضوء على الطريقة الخاطئة لتحضير البيض ونشير إلى الأمور التي يجب تجنبها للحفاظ على سلامة البيض وصحتك سنقدم أيضًا الطريقة الصحيحة لتحضير البيض بشكل آمن ولذيذ.

طرق طهي البيض الخاطئةمن أمثلة الأخطاء في طهي البيض هي سلقه لمدة قصيرة جدًا بحيث لا يأخذ الوقت الكافي، مما يؤدي إلى بقائه نيئًا وغير مستويًا في هذه الحالة، قد يتعرض من يتناول البيض النيء لخطر التسمم بالإضافة إلى ذلك، ترك البيض في الماء المغلي لمدة طويلة جدًا، تزيد عن نصف ساعة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور جودته وقد يكون غير صالح للأكل تجنب هذه الأخطاء، من الأفضل عدم استخدام تلك الطرق واستخدام الطريقة الصحيحة لطهي البيض.طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية طهي البيض بالشكل الصحيح، إليك الخطوات التي يمكن اتباعها:قم بإحضار قدر واملأه بكمية مناسبة من الماء، ثم انتظر حتى يبدأ الماء بالغليان.

بعد ذلك، ضع البيض بشكل تدريجي في الماء الغليان باستخدام ملعقة أو ملقط.

يمكنك إضافة كمية قليلة من الملح إلى الماء هذا الإجراء يساعد على تثبيت قشرة البيض ويجعلها أسهل في تقشيره بعد الانتهاء من السلق.

اترك البيض في الماء المغلي لمدة عشر دقائق تقريبًا يمكنك ضبط وقت السلق حسب درجة تمييزك الشخصي لدرجة النضج المفضلة للبيض عادةً ما تكون عشر دقائق مناسبة للحصول على بيض متوسط النضج.

بعد الانتهاء من عملية السلق، انقل البيض إلى وعاء مملوء بالماء البارد أو الثلج للتبريد السريع هذا يساعد في تجنب تكون الحلقة الخضراء حول صفار البيض ويجعل من السهل تقشير البيض.