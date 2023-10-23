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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بتحضير سهل وممتاز

طريقة عمل الكريم كراميل، يعد الكريم كراميل من أجمل وأشهى الحلويات التي يحبها الكبير والصغير، نظراً لمذاقها الجميل وفوائدها الغذائية الكثيرة، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عملها بالمنزل بكمية مناسبة تكفي جميع الأفراد دون الحاجة إلى تكلفة باهظة الثمن خاصة في هذه الأيام، لذلك سنوضح لكي عزيزتي كيفية عمل الكريم كراميل بالمنزل بأقل التكاليف وأبسط الخامات المتاحة في أي وقت وأي مكان.ضعي إناء كبير به ماء علي النار بحيث يرتفع الماء به حوالي 3 سم ومن ثم نضع شبكة في الإناء لوضع قالب الكريم كراميل فوقها.

غطي الحلة جيدا لضمان تسوية جيدة الكريم كراميل، ويترك على النار لمدة 25 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت ارفعي الإناء من على النار، و أخرجي قالب الكريم كراميل.

ازيلي ورق الالومنيوم من علي القالب وسوف تلاحظين تماسك الخليط.

يترك الخليط حتى يبرد تماماً، ومن ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

اقلبي الكريم كراميل على الطبق الذي سوف تقدمينه به ومن يقدم وبالهنا.

طريقة تحضير الكراميل

نحضر وعاء واسع ونضع 6 ملاعق من السكر مع 4 ملاعق من الماء، تساعد المياه على سهولة ذوبان السكر وتمنع احتراقه وظهور مرارة في طعمه.يوضع الخليط علي نار هادئة مع تحريك الإناء باستمرار ولا يتم التقليب بالملعقة.

يجب أن يظل السكر سائل ولا يتجمد.

نضع الكراميل في القالب المجهز لوضع الكريم كراميل به ونحرك القالب يمين وشمال حتى يصل إلى جميع أنحاء القالب.