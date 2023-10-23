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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للصلع نهائياً .. ماسك معجزة يعيد نمو الشعر ويملأ الفراغات من جديد

علاج الصلع نهائياً ، يعد الصلع من أكثر المشاكل التي تقابل الرجال و النساء خاصة في مرحلة الشباب، وهناك نوعان من الصلع ( صلع وراثي) و صلع نتيجة لعوامل أخرى منها نقصان المواد الغذائية في الجسم وفروة الرأس وزيادة هرمون الاندروجين عند الرجال، أما الصلع لدى النساء فيكون بسبب عوامل تجاوز سن الأربعين و نتيجة لضعف بصيلات الشعر وعدم وصول التغذية اللازمة للجذور، كل هذه العوامل تعمل على تساقط الشعر بكثافة مما يؤدي إلى ظهور الصلع الأمر الذي يجعل يبحثون عن طرق للعلاج وإعادة إنبات الشعر من جديد، هناك العديد من الطرق منها عمليات زراعة الشعر وهي مكلفة جداً، أو استعمال المواد الطبيعية والعلاج بالأعشاب ضمن دراسات الطب البديل والتي لها نتائج ممتازة بشهادة من جربها.ماسك يعيد نمو الشعر ويملأ الفراغات

لحل مشكلة الصلع المبكر يلزم استخدام مواد تعيد إنبات الشعر وجلسات طبيعية تعمل على تعزيز مسامات الرأس ثم تغذية الشعر الجيد لكي يترعرع ويصبح شعر قوي صحي، ولعمل تلك الجلسات التفاصيل من خلال ⇐ للرجال والنساء..وداعاً للشعر الخفيف والصلع وصفة سحرية لإعادة إنبات الشعر وتكثيفه في اسبوعمكونات الماسك :- بيضة – 2 ملعقة زيت جرجير – ملعقة زيت خروع – موزة – ملعقة عسل أبيض

الطريقة :-

تهرس الموزة ثم تضاف جميع المكونات حتى يتكون مزيج متجانس.

يوضع على الشعر ويدلك ثم يترك لمدة ربع ساعة، وبعدها يغسل.

يكرر الماسك مرة كل أسبوع مع عمل جلسات لعلاج الصلع عبر الرابط المرفق فوق.