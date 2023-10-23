شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شيخ الأزهر يخرج عن صمته ويشعل كل المواقع بتصريحات نارية هزت عروش كل الحكام العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب منصة التغريد العالمية -إكس- «تويتر سابقًا»، بعد تداول تصريحات مزعومة له حول دعم الدول العربية للقضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وبحسب التصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر جاء فيها: حكام العرب يقولون إنهم يحتاجون من الدول الغربية أن تضغط على إسرائيل، وأنا أقول لهم بل أنتم تحتاجون أن تضغطوا على الغرب بقطع العلاقات وسحب السفراء وقطع الإمدادات سواء بترول أو غيره، وعندها فقط سوف ينضغط الغرب ثم يضغط عليهم.تصريحات شيخ الأزهر المتداولة لم يتثن تأكيدها، غير أن له تصريحات في ذات المضمون قال فيها: الأمة الإسلامية والعربية تمتلك مقومات الوقوف في وجه هذه الكيان الضعيف الذي يلجأ إلى استهداق المدنيين الأبرياء لاستعراض قوته أمام العالم العربي، الذي يبارك جرائمه ويتواطأ معه سواء من خلال إمداده بالسلاح أو الصمت عن إدانة جرائمه الإرهابية.

وقال الطيب في كلمته: عاقبة الغاصب معروفة، ونهاية الظَّالم وإن طالَت مَعْلُومة، واسألوا التاريخ، وأدعو إلى تبني إستراتيجيَّة إسلامية لامتلاك قنوات إعلامية ومنصات رقمية عالمية وعدم الاعتماد على الغرب في التَّعبير عن قضايا الأمة الإسلامية..