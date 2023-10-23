شكرا لقرائتكم خبر عن كولاجين طبيعي لنضارة البشرة وماسك الموز لترطيبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاجين طبيعي لنضارة البشرة، من المعروف أن التجاعيد تبدأ في الظهور ما أن نتقدم في العمر نتيجة تغيير الهرمونات وكذلك عوامل أخرى مثل ضغوطات الحياة وعدم الاهتمام الكامل بالبشرة، الجدير بالذكر هو أن دور الكولاجين هام للغاية بالنسبة إلى شد الوجه وهو موجود في كثير من المواد الطبيعية لمن لا يرغب في استخدام أي مواد مصنعة، علمًا بأن هناك نسبة من الكولاجين في أجسامنا ولكنها تزداد أو تقل على حسب كل إنسان حيث تختلف من شخص لآخر، ولكن يمكنكم استخدام أقوى الثمار الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين لشد البشرة ألا وهو الموز، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي. طريقة تحضير ماسك الموز في المنزل لشد الوجه لإعداد ماسك الموز في المنزل سنحتاج إلى بعض المكونات الأخرى حتى تنجح الوصفة ومنها كالتالي: المكونات: ثمرة من الموز مهروسة. 2 ملعقة جل الصبار. 2 ملعقة عسل. 2 ملعقة من زيت الجوجوبا. 2 ملعقة زيت ورد. طريقة التحضير: أحضري وعاء صغير وقومي بوضع الموزة به ومعها الكمية المحددة من جل الصبار ونقلب جيدًا. بعد ذلك نضيف الجوجوبا والعسل ونقلب حتى يصبح لدينا قوام كريمي متجانس. بالنهاية يتم إضافة زيت الورد وإعادة التقليب. احضري علبة محكمة الغلق ونضع المزيج بها ومن ثم إلى الثلاجة لحين وقت الاستخدام على ألا نستخدمه بعد مرور ثلاثة أيام. قومي بغسل بشرتك جيدًا ومن ثم استخدام منشفة قطنية لتصبح جافة تماما. يتم وضع الخليط السابق على البشرة وتدليكه جيدًا لمدة 60 ثانية. يترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم تغسل المنطقة بالماء العادي. عليك بتجفيف بشرتك بشكل جيد قبل استخدام أي كريم مرطب. يمكنك استخدام زيت جوز الهند في ترطيب وجهك. الجدير بالذكر هو أن هذا الماسك ليس له أي آثار جانبية ولذلك يمكن استخدامه يوميا أو كل يوم ويوم وهذا إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل النتائج. فضلا عن أنه سوف يغذي البشرة وينقيها من أي شوائب ويزيل خلايا الجلد الميتة. كولاجين طبيعي لنضارة البشرة وماسك الموز لترطيبها