شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : سعودي يدخل على زوجته "مشهورة التيك توك " وهي في بث مباشر ويدحلان في عراك على الهواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : سعودي يدخل على زوجته "مشهورة التيك توك " وهي في بث مباشر ويدحلان في عراك على الهواء الاثنين 23 اكتوبر 2023 الساعة 07:25 تعرضت إحدى مشهورات التيك توك لموقف محرج أمام متابعيها أثناء البث المباشر على تطبيق التيك توك. وظهرت المشهورة في مقطع الفيديو، وهي ترفض طلب زوجها وترد عليه بطريقة غير لائقة بعد طلب الأخير منها تحضير الغداء له، وقالت: أنا حرة. ورد زوجها قائلاً: “أنتي متخلفة مو حرة تدورين مشاهدات”. لمشاهدة الفيدو انقر هنا