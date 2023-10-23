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للمغتربين في السعودية.. محمد بن سلمان يقدم لكم اليوم هدية العمر ويعلن عن هذا الأمر الهام!

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عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين في السعودية.. محمد بن سلمان يقدم لكم اليوم هدية العمر ويعلن عن هذا الأمر الهام!

الاثنين 23 اكتوبر 2023 الساعة 07:22

كشفت مصادر إعلامية أن الأمير محمد بن سلمان، وجه الجهات المختصة في المملكة بتقديم المزيد من التسهيلات للمقيمين الأجانب العاملين في السعودية وتوفير البيئة المناسبة لهم.

 

ووفقاً للمصادر فقد وجه ولي العهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بتأجيل تطبيق قرار سعودة المهن التي كان من المقرر سعودتها وتوطينها في 2024، وقضت توجيهات سموه باتاحة الفرصة للمقيمين للعمل فيها حتى مطلع العام 2025.وتأتي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في إطار حرص المملكة على توفير البيئة المناسبة للوافدين والعمالة الأجنبية، والمستثمرين أيضاً.

 

 

 

وقد شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تغيير كبير في ألية معاملة المقيمين، حيث صدرت العديد من التوجيهات والقرارات التي تحفظ لهم حقوقهم وتمنحهم الكثير من الامتيازات الأخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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