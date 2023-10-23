شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عشبة جهنمية تحدث ثورة في عالم الطب.. فوائدها المذهلة لا تصدق في علاج الأمراض الشديدة.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عشبة جهنمية تحدث ثورة في عالم الطب.. فوائدها المذهلة لا تصدق في علاج الأمراض الشديدة.. اكتشفها الآنفي منتصف يونيو/حزيران 2022، انشغل نشطاء منصات التواصل في السعودية بالحديث عن نبات الحلتيت بعد تعرض سجى القحطاني، شقيقة الطفلة الراحلة دانة القحطاني ونجمة "سناب شات"، لحالة تسمم. وقد تم نقل سجى إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها نتيجة تناولها لهذا النبات.

أعلن والدها عبر سناب شات أن الأطباء أخبروه في البداية أن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة، وأن درجة حرارة جسدها ارتفعت إلى 42 درجة مئوية مع هبوط حاد في الدورة الدموية. وتم إجراء غسيل معوي للتخلص من سموم النبتة التي تناولتها.نشرت العائلة صورًا من المستشفى ومقطع فيديو لوالدها، محذرة من مخاطر هذا النبات وعدم تناوله بسبب الأعراض والمخاطر الكبيرة التي يمكن أن يسببها. واستنكر النشطاء تناول القحطاني لهذا النبات المعروف بأضراره ومخاطره، مؤكدين أنه لا يجب أن يؤكل، ولكن يمكن استخدامه بطرق أخرى مثل الاستنشاق وليس المضغ.

أعاد مغردون تداول تغريدة قديمة للأستاذ جابر القحطاني، الخبير في علم العقاقير، حيث أكد فيها أن الحلتيت ليس لها فوائد صحية وأن استخدامها يمكن أن يتسبب في آثار سلبية على الجهاز الهضمي.وأشار الدكتور القحطاني إلى أنه تم تداول قصص غير حقيقية عن فوائد الحلتيت في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن هذه القصص لا تمت للواقع بأي صلة.

وأضاف الدكتور القحطاني أنه يجب على الجهات المعنية اتخاذ موقف حازم تجاه الأشخاص الذين يروجون لمنتجات تحتوي على مواد ضارة وتسبب آثاراً سلبية على الصحة.

وفي مقطع فيديو قديم، حذر الدكتور القحطاني من استخدام الحلتيت، حيث أشار إلى أنها تعتبر من أخطر النباتات وأنها تسبب السرطان في المستقيم. وأكد أنه تم حظر استخدام الحلتيت في الطب البشري منذ أكثر من 40 عاماً، وأنها تستخدم الآن فقط في الطب البيطري..