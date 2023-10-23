شكرا لقرائتكم خبر عن تسحر قلوب الملايين في التيك توك وتحقق رقمًا قياسيًا بأكثر من 138 مليون مشاهدة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت أغنية يمنية الترند في المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية أخرى مثل العراق والأردن والمغرب والجزائر ومصر. حققت الأغنية أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأكثر من 138 مليون مشاهدة وإعادة تداول على تيك توك.

الأغنية اليمنية "قالت حبيبي" من أداء الفنان اليمني المقيم في السعودية، أيمن قصيلة، وعلى الرغم من أنها تم نشرها على قناته في اليوتيوب منذ عامين، إلا أنها عادت للانتشار بشكل واسع خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة.

قد قام العديد من المشاهير بتقليدها على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتجاوز هاشتاق #قالت_حبيبي في تيك توك 138.5 مليون إعادة نشر حتى اليوم.

الأغنية تتحدث عن عتاب بين حبيبين وحققت شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك. إنها أغنية يمنية تجتاح تيك توك في السعودية وعدة دول عربية أخرى بأكثر من 138 مليون مشاهدة.