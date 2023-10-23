شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد:صورة نادرةلمجموعة من ضباط الجيش السعودي في فلسطين..والكشف عن تاريخها ومناسبتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، صورة لمجموعة من ضباط الجيش السعودي، المشاركين في الدفاع عن فلسطين المحتلة. وقالت الدارة عبر حسابها على تويتر: "من الذاكرة العربية والإسلامية، وعلى أساس نصرة الحق والمسلمين إيمانًا بالقضية الفلسطينية". وتابعت: "صورة يظهر فيها مجموعة من ضباط الجيش السعودي المشارك في الدفاع عن فلسطين المحتلة، عام 1367هـ - 1368هـ، 1948م".

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