العدوان الإسرائيلي.. غارات غير مسبوقة على غزة ونحو 400 شهيد في يوم واحد

لليوم الـ17 على التوالي يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث قصفت مقاتلاته الأحياء السكنية والمستشفيات ماخلف مئات الشهداء والجرحى.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف 320 هدفا في أرجاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، الغارات والقصف على عدة مواقع في قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال طالت عدة منازل في مدينة رفح (جنوب)، وحي القيزان جنوب خان يونس، وفي المحافظة الوسطى، وفي محافظة غزة، وفي شمال غزة، وأدت لارتقاء مئات الشهداء والجرحى.



أكثر من 400 شهيد يوم الأحد



ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية، الأحد، على قطاع غزة إلى أكثر من 400 قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وتركزت الغارات، في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا.



وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه "مع نهاية اليوم السادس عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء".



وأضافت المصادر أن نسبة القتلى من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70 بالمئة.



وقالت الوكالة الفلسطينية إن "طيران الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 25 مجزرة خلال، الأحد، مستهدفا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي".



وشن الطيران الحربي، بالتزامن مع المدفعية المتمركزة على المناطق القريبة من الجدار الشرقي الفاصل لقطاع غزة، ما يطلق عليه "الحزام الناري" خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية للقطاع، بإطلاق عدة صواريخ وقذائف في آن واحد بذات المكان في استهداف مباشر للبنية التحتية والمنازل ودور العبادة.



ونقلت "وفا"، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن "مجازر الاحتلال دمرت أحياء سكنية بشكل كامل ومسحتها عن خارطة قطاع غزة، وجعلتها ركاما فوق بعضها، كما شطبت عائلات بشكل كامل من السجل المدني في عدد من مدن ومخيمات القطاع".



وفي الوقت الذي انتشلت فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني مئات القتلى والجرحى، فإنها ما زالت تعمل حتى اللحظة على انتشال مئات المواطنين بين قتيل وجريح ما زالوا تحت أنقاض البيوت المدمرة، حسب "وفا".



الأناضول+ وسائل إعلام فلسطينية