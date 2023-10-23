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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : أضخم عرض على الجوالات أيفون وجالاكسي والشاشات الذكية بتخفيضات تتجاوز 50%.

تقدم مكتبة جرير باقة من أفضل العروض على الإطلاق. ولا يقتصر دور مكتبة جرير على توفير الكتب والمواد الدراسية فقط، بل توفر أيضًا أقسامًا وفئاتٍ أخرى تضمنت حديثًا لتلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الفئات المتاحة، هناك الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الشاشات والأجهزة الذكية مثل الجوالات، باقة العروض في مكتبة جرير تشمل مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية بأسعار مغرية.

كم أسعار الجوالات أيفون وجالاكسي والشاشات الذكية في مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير عروض مذهلة على الجوالات حيث تصل الخصومات إلى ما يقارب 250 ريال أو أكثر على كل جهاز، هذه العروض متاحة لجميع العملاء وتُقدم لفترة محدودة، ويشمل هذا العرض مجموعة من الجوالات المميزة مثل:

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هاتف شاومي 13تي: يأتي بلون أسود وبمواصفات رائعة تشمل 12 جيجا رام ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا، يمكن الحصول عليه مقابل 1999 ريال ويتاح أيضًا خيار التقسيط الشهري بالتعاون مع شركة تمارا.

جوال هواوي Mate 50 برو: يتميز بمواصفات ممتازة تشمل 8 جيجا رام ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا، يأتي باللون الفضي ويدعم الجيل الرابع، يمكن الحصول عليه مقابل 2999 ريال ويمكن أيضًا الدفع بالتقسيط من خلال تمارا.

هواوي ميت xs 2: يتميز بمواصفات رائعة تشمل 8 جيجا رام ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجا، يأتي باللون الأسود ويتوفر بسعر 5999 ريال.

عروض الشاشات في جرير

إذا كنت تبحث عن شاشة ذكية فعروض مكتبة جرير لا تقدم سوى أفضل الخيارات بأسعار منافسة، تشمل هذه العروض مجموعة متنوعة من شاشات التلفزيون الذكية، ومن بينها:

تلفزيون سمارت من شركة LG: يأتي بحجم كبير يبلغ 4k إيدج وبسعر مميز قيمته 10999 ريال.

تلفاز LG بحجم 65 بوصة: يعتبر خيارًا ممتازًا بسعر منخفض نسبيًا حيث يصل إلى 4999 ريال ويمتاز أيضًا بدقة 4k وخاصية الشاشة الذكية.

تلفاز آخر من LG بحجم 55 بوصة: يأتي بسعر 6199 ريال ويتميز بمزايا متقدمة تجعله خيارًا مميزًا للمستهلكين