شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة غيرمسبوقة تهدد 10 مناطق سعودية والأرصاد يطلق تحذيرعاجل ويناشد البقاء في المنازل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كارثة غيرمسبوقة تهدد 10 مناطق سعودية والأرصاد يطلق تحذيرعاجل ويناشد البقاء في المنازل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وجازان وتبوك والجوف وحائل والشمالية وعسير ونجران).

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد استمرار أمطار متوسطة مع جريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء. وتشهد أمطارًا خفيفة على الوجه وضباء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع جريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع جريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والغزالة وبقعاء وسميراء. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشنان وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. فيما تشهد المنقطة أمطارًا متوسطة، تشمل البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة والطائف، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا إلى أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا متوسطة على العلا والعيص، وأمطارًا خفيفة على المدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.