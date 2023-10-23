شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم

طرح سعر الريال السعودي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

و سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر

الريال السعودي

في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري وصل إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.