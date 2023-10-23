صنعاء.. دوي انفجارات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان

المنامة - ياسر ابراهيم - هزت ثلاثة انفجارات العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صباح اليوم الاثنين، دون الكشف عن أسبابها.



وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة انفجارات هزت عدة مواقع جنوب وغرب العاصمة صنعاء.



وأفادت المصادر أن أحد الانفجارات وقع في جبل عيبان غربي صنعاء، في مؤشر إلى أنه قد يكون انفجار مخزن أسلحة.



ولم تعلن مليشيا الحوثي حتى الآن أي بيان توضيحي حول طبيعة الانفجارات.



وهز انفجار هائل الأسبوع الماضي محافظة عمران تبين لاحقا أنه مخزن لأحد تجار الأسلحة، أسفر عن وفاة وجرح العشرات.

