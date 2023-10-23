شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن امرأة تضع لزوجها حبوب إسهال في شرابه لتمنعه من الذهاب لعرس صديقه على زوجته الثانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت امرأة عن إقدامها على وضع حبوب ملينة للأمعاء في شراب لزوجها حتى لا يستطيع الذهاب لعرس صديقه على زوجته الثانية خوفا من أن يسير على خطاه ويتزوج عليها.

وقالت المرأة في صورة متداولة: أعترف أني يوم الجمعة حطيت لزوجي بالأكل حبوب مسهلة لأنه كان يبي يروح يحضر عرس صديقه على زوجته الثانية وأنا ما بيه يروح ما بيه تتفتح عيونه وتدخل الزواجة راسه.

وتابعت: صديقه هذا غاث كبدي مغتثة منه، دوم يهايط عندهم رحت وأكلت زوجي حبوب ملينة للأمعاء ومن بعد صلاة الجمعة وهو مداوم بين السرير ودورة المياه، لما فجر السبت، مضيفة: عيونه نشفت مسكين وجاه جفاف وتعور والله.

وواصلت: غصب علي ما يرضيني أشوفه بهالحالة بس ما ترك لي حل يهايط ومجهز شماغه من قبل بأسبوع "صديقي رجال صديقي قوي".

وأكملت: لكن زوجي تعب كل هالأسبوع وهو يراجع بالمستشفى للجفاف اللي جاه تعب مرة أشعر إني ظلمته وأذيت صحته مسكين.

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