شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "قرار مفاجئ من الإمارات يهز الزوار والمقيمين! هل ستضطر لمغادرة البلاد ؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم إلغاء فترة السماح بالبقاء في الإمارات بعد انتهاء تأشيرة الزوار والمقيمين في عام 2023. في السابق، كانت هناك فترة سماح تصل إلى 10 أيام للأجانب بعد انتهاء تأشيرتهم لمغادرة البلاد. ومع ذلك، بناءً على التوجيهات الجديدة، يجب على الزوار والمقيمين الأجانب مغادرة الإمارات قبل انتهاء تأشيرتهم. هذا القرار يأتي في إطار جهود الإمارات لتحسين آلية التعامل مع الوافدين الأجانب وتنظيم عملية استقبال الزوار.

في السابق، كان هناك شيء مهم في الإمارات يُسمى "فترة السماح". كانت هذه الفترة مفيدة جدًا للأشخاص الذين يزورون الإمارات وينتهي إقامتهم هناك. كانت لها فوائد كثيرة، مثل السماح للزوار بتغيير خططهم بسهولة والبقاء لفترة أطول في الإمارات في حالة حدوث طارئ أو تغيير في خطط السفر. كما ساعدت هذه الفترة في بناء الثقة بين الحكومة والزوار. ومع ذلك، تغيرت القوانين الآن وأصبح من الضروري على الزوار أن يكونوا أكثر حذرًا. يجب عليهم التأكد من أن تواريخ تأشيراتهم متناسبة مع مدة زيارتهم. وفي حالة حدوث أي تغيير، يجب عليهم التواصل مع وكلاء السفر المتخصصين للحصول على المساعدة والنصيحة.على الرغم من أن هذا التغيير قد يسبب بعض القلق، إلا أن فهم السبب وراءه يساعدنا على فهم لماذا قامت الحكومة بذلك. تسعى الإمارات لتنظيم زيارة الناس بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا. وفي النهاية، تعد الإمارات واحدة من أفضل الأماكن في العالم للزيارة، وستستمر في استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم.

هل يمنح شراء عقار في دبي الإقامة؟

بالنسبة لشراء عقار في دبي، هناك فرصة رائعة للحصول على تأشيرة إقامة. إذا كان لديك منزل يكلف 750 ألف درهم إماراتي أو أكثر عند شرائه، يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة تستمر لمدة سنتين، ويمكن تجديدها. وليس هذا كل شيء، يمكنك أيضًا إدراج زوجك أو زوجتك وأطفالك في هذه التأشيرة إذا كنت تمتلكهم.كيف يمكن للشخص معرفة ما إذا كانت إقامته سارية في الإمارات؟

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