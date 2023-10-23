شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تناول المكملات الغذائية يصاب البعض بنقص الفيتامين ب12 لماذا؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تامين ب 12، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء ضروري لمختلف وظائف الجسم، إنه يلعب دورًا محوريًا في تخليق الحمض النووي، ووظيفة الأعصاب، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وعلى الرغم من أهميته، يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من نقص فيتامين ب12، وهي حالة يمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة، وكثير من الناس غير قادرين على الحفاظ على مستوى فيتامين ب 12 في الجسم حتى بعد تناول المكملات الغذائية، بحسب موقع تايمز أوف إنديا. أسباب نقص فيتامين ب ١٢ رغم تناول المكملات ​قلة تناول الطعام أحد الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين ب12 هو قلة تناول الطعام. يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. النباتيون ، الذين يتجنبون أو يقيدون استهلاكهم للمنتجات الحيوانية، معرضون للخطر بشكل خاص. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذه المصادر من فيتامين ب 12 إلى النقص. أمراض تمنع امتصاص فيتامين ب12 حتى لو كان النظام الغذائي للفرد يحتوي على كمية كافية من فيتامين ب 12، فإن اضطرابات سوء الامتصاص يمكن أن تعيق امتصاص هذه العناصر الغذائية المهمة. يمكن لحالات مثل فقر الدم الخبيث، والتهاب المعدة الضموري، ومرض الاضطرابات الهضمية أن تلحق الضرر بالمعدة أو الأمعاء الدقيقة، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 بشكل فعال. غالبًا ما يحتاج الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات إلى علاج خاص أو مكملات غذائية للحفاظ على مستويات فيتامين ب12 لديهم. عدم كفاية حمض المعدة يلعب حمض المعدة دورًا حيويًا في إطلاق فيتامين ب12 من الطعام، مما يسمح له بالارتباط بالعامل الداخلي، وهو بروتين سكري في المعدة. هذا المركب ضروري للامتصاص في الأمعاء الدقيقة. يمكن أن تؤدي الحالات التي تقلل من حمض المعدة، مثل ارتجاع الحمض أو استخدام بعض الأدوية، إلى إعاقة هذه العملية وتؤدي إلى نقص فيتامين ب12. جراحة الجهاز الهضمي قد يكون الأفراد الذين خضعوا لجراحة في الجهاز الهضمي، وخاصة إجراءات فقدان الوزن، أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين ب 12. وذلك لأن أجزاء معينة من المعدة والأمعاء الدقيقة قد يتم تغييرها أو إزالتها أثناء الجراحة، مما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12. بعض الأدوية يمكن لبعض الأدوية أن تتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب12. تم ربط مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، التي توصف عادة لعلاج الارتجاع الحمضي، بانخفاض امتصاص فيتامين B12. يجب مراقبة الأفراد الذين يتناولون هذه الأدوية لفترات طويلة بحثًا عن نقص محتمل وقد يحتاجون إلى مكملات. الشيخوخة كبار السن هم أكثر عرضة لنقص فيتامين ب12 بسبب عوامل مختلفة. مع التقدم في السن، يمكن أن تصبح بطانة المعدة أرق، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحمض. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من كبار السن صعوبة في امتصاص فيتامين ب12 من نظامهم الغذائي. غالبًا ما يوصى بالفحص المنتظم والمكملات الغذائية لكبار السن. رغم تناول المكملات الغذائية يصاب البعض بنقص الفيتامين ب12 لماذا؟؟