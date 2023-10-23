شكرا لقرائتكم خبر عن الماء الساخن في الاستحمام خلال فصل الشتاء احذرها "تأثيرات مدهشة ومفاجئة لاستخدام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضّل بعض الأشخاص أجواء فصل الشتاء الباردة، التي تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بحمام الماء الساخن للشعور بالدفء والاسترخاء. ولكن هل خطر في بالك يوماً أن الاستحمام بالماء الساخن له العديد من الأضرار؟ إليك بعض منها: الإكزيما: يمكن أن يزيد الاستحمام المتكرر بالماء الساخن من خطر الإصابة بالإكزيما، حيث يؤدي لجفاف البشرة وتهيجها. الصدفية: قد يزيد الاستحمام المتكرر بالماء الساخن من تفاقم أعراض الصدفية وزيادة التهاب الجلد. تشققات الجلد: يمكن أن يسبب الاستحمام المتكرر بالماء الساخن جفاف الجلد وتشققه، مما يسبب ألم وتهيج. الحساسية الجلدية: قد يزيد الاستحمام المتكرر بالماء الساخن من خطر الإصابة بالحساسية الجلدية، حيث يمكن أن يتفاعل الجلد مع مواد العناية بالجسم أو المنتجات الكيميائية المستخدمة في الماء.الإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن عدد مرات الاستحمام في فصل الشتاء قد يختلف من شخص لآخر، وفقاً لنوع البشرة، والتعرق، والفئة العمرية. فكبار السن لا يحتاجون إلى الاستحمام اليومي، بعكس الأطفال وبعض البالغين الذين يحتاجون إلى النظافة اليومية. ويعتبر الاستحمام من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع كافياً للحفاظ على النظافة وصحة الجلد. الماء الساخن في الاستحمام خلال فصل الشتاء احذرها "تأثيرات مدهشة ومفاجئة لاستخدام...