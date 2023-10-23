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عدن - ياسمين التهامي - اول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تراجع دروسها داخل المقابر في الظلام الدامس. وظهر في الفيديو الفتاة وهي ممسكة بكتبها المدرسية، ودفاترها وتدرس في القبور وتشرح سبب تواجدها في المكان. وسمع صوت الفتاة وهي تقول: يوم أجي من الساعة 8 ليلا حتى الساعة 12 أو 1 ليلا، وأدرس مع أصدقائي مثلما أنتم تذاكرون مع أصدقائكم". فتاة تراجع دروسها داخل المقابر وسط الظلام الدامس.. وتكشف عن قصتها عدن - ياسمين التهامي - اول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تراجع دروسها داخل المقابر في الظلام الدامس. وظهر في الفيديو الفتاة وهي ممسكة بكتبها المدرسية، ودفاترها وتدرس في القبور وتشرح سبب تواجدها في المكان. وسمع صوت الفتاة وهي تقول: يوم أجي من الساعة 8 ليلا حتى الساعة 12 أو 1 ليلا، وأدرس مع أصدقائي مثلما أنتم تذاكرون مع أصدقائكم". فتاة تراجع دروسها داخل المقابر وسط الظلام الدامس.. وتكشف عن قصتها

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