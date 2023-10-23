سلطات حضرموت تُعلّق الدراسة في المديريات الساحلية ضمن الإجراءات الاحترازية من مخاطر "إعصار تيج"

أقرت سلطات محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في جميع مدارس وثانويات ومجمعات المديريات الساحلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من المخاطر المناخية لاعصار "تيج" الذي من المتوقع أن تصل تأثيراته إلى المحافظة.



ونص القرار الصادر عن مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، على تعليق الدراسة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الاسبوع الحالي، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري.



وشمل القرار مديريات (الريدة وقصيعر، الديس الشرقية، الشحر، مديرية مدينة المكلا، غيل باوزير، وبروم مينفع).



ويأتي هذا القرار عطفاً على توجيهات محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، التي قضت برفع الجاهزية القصوى والبدء في الاجراءات الاحترازية تجنبًا للمخاطر المناخية من إعصار "تيج" وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.



