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اليمن.. مسيرة طلابية حاشدة في مأرب للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر الآلاف من طلاب مدارس محافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الاثنين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
 
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
 
واستنكر الطلاب الصمت العربي والتواطؤ الغربي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة والمجازر الذي يشهده القطاع لليوم السابع عشر على التوالي.
 
وتأتي هذه الفعالية ضمن المسيرات والفعاليات التضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني التي تشهدها مدينة مأرب منذ نحو أسبوع.


 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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