شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير هام من نطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكشف عالمة النفس فاطمة محمد أن أحد الأشياء التي لن يتخلى عنها الرجل أبدا هو الاحترام والامتنان ، ليشعر بقدراته ووجوده كرجل.

وقالت:” إنها متبادلة بين الطريقتين ، لكن الرجل رقم 1 ، وإذا غضبت ، يمكن لأوقات المرأة أن تلمس هذا دون معنى”. وحذرت الخبيرة زوجته من مثل هذه الكلمات عندما كانت غاضبة: “أنت باهظ ، بخيل ، أنت وأنت متوتران ولا تقدر أن هذا الشيء غير محترم.” وتابعت: “إذا كنت دائما غاضبا منه ، اشرح مشاعرك في كلمات 2: أحتاج ، أنا عطوف.” وأضافت” دائما ما تكون الطلبات من الرجال مصحوبة بالصلاة والثناء”.

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