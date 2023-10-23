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أبشع جريمة في المملكة.. جمل يأكل رأس صاحبه ثم يجلس عليه في السعودية.. شاهد الفيديو

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة المرصد : تداول مغردون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صوراً وفيديوهات لبعير تسبب في قتل راعيه بعد أن أكل رأسه وظل يبرك عليه حتى الموت في الإمارات.

قد يعجبك ايضافي حادثة قتل مروعة وقعت في مدينة بوكولا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، عثرت الشرطة الأمريكية على فتاة تدعى شايلا غرانت ميتة داخل سيارتها فيما بدا وكأنه حادث سير للوهلة الأولى، لكن والدة الضحية قالت إنها عرفت في غضون دقائق قليلة أن ذلك لم يكن سبب مقتل ابنتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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