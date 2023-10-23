شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة علامات تظهر في الصباح وتكشف لك إن كنت مصاب بمرض "السكري" أم لا؟؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هر بعض العلامات التحذيرية في الصباح والتي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا". ومن هذه الأعراض جفاف الفم:الشعور بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ صباحًا من أكثر العلامات التحذيرية لمرضي السكري. الغثيان: يحدث نتيجة لمضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى، وهو من العلامات البارزة التي تظهر في الصباح وتدل على الإصابة بهذا المرض. رؤية ضبابية:يتسبب مرض السكري أيضًا في تضخم عدسة العين، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية. خدرالقدمين:يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، ما يسبب أعراض الاعتلال العصبي السكري من وخز وألم إلى تنميل في اليدين والقدمين والساقين. كما لفت الموقع، إلى وجود بعض الأعراض الصباحية الأخرى لمرضى السكر، منها الارتباك والضعف والإرهاق. سبعة علامات تظهر في الصباح وتكشف لك إن كنت مصاب بمرض "السكري" أم لا؟؟؟؟ عدن - ياسمين التهامي - هر بعض العلامات التحذيرية في الصباح والتي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا". ومن هذه الأعراض جفاف الفم:الشعور بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ صباحًا من أكثر العلامات التحذيرية لمرضي السكري. الغثيان: يحدث نتيجة لمضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى، وهو من العلامات البارزة التي تظهر في الصباح وتدل على الإصابة بهذا المرض. رؤية ضبابية:يتسبب مرض السكري أيضًا في تضخم عدسة العين، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية. خدرالقدمين:يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، ما يسبب أعراض الاعتلال العصبي السكري من وخز وألم إلى تنميل في اليدين والقدمين والساقين. كما لفت الموقع، إلى وجود بعض الأعراض الصباحية الأخرى لمرضى السكر، منها الارتباك والضعف والإرهاق. سبعة علامات تظهر في الصباح وتكشف لك إن كنت مصاب بمرض "السكري" أم لا؟؟؟؟

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