عدن - ياسمين التهامي - أبشع جريمة هزت المملكة.. جمل يأكل رأس صاحبه ثم يجلس عليه في السعودية.. شاهد الفيديو

الاثنين 23 اكتوبر 2023 الساعة 18:57

صحيفة المرصد : تداول مغردون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صوراً وفيديوهات لبعير تسبب في قتل راعيه بعد أن أكل رأسه وظل يبرك عليه حتى الموت في الإمارات.

قد يعجبك ايضافي حادثة قتل مروعة وقعت في مدينة بوكولا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، عثرت الشرطة الأمريكية على فتاة تدعى شايلا غرانت ميتة داخل سيارتها فيما بدا وكأنه حادث سير للوهلة الأولى، لكن والدة الضحية قالت إنها عرفت في غضون دقائق قليلة أن ذلك لم يكن سبب مقتل ابنتها.