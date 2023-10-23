شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على مواصفات هاتف Realme 11 5G ريلمي 11 ومميزاته التي اذهلت الجميع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حانت الفرصة الآن لتقتني واحد من أرخص هواتف ريلمي التي تدعم شبكة الجيل الخامس، وهو هاتف Realme 11 5G الذي يأتي بشاشة ساطعة وكبيرة بحجم 6.72 بوصة، ومعدل تحديث 108 ميجابكسل، والبطارية المتميزة التي لا يمكن أن نتجاهل قوتها وسعتها التي تصل إلى 5 آلاف مللي أمبير، لتشحن هاتفك سريعا وفي دقائق قليلة، المزيد من التفاصيل والمزايا الخرافية التي ستتعرف عليها الآن من خلالنا، مع الإشارة إلى بعض العيوب الطفيفة، التي تم رصدها في الهاتف.

مواصفات هاتف Realme 11 5G

دعم تقنية NFC الحديثة.

دعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم.

يدعم شبكة الجيل الرابع والخامس.

ظهر الهاتف من البلاستيك، ووزنه 190 جرام.

معالج الهاتف من نوع ميدياتيك، والمعالج الرسومي الذي يأتي من نوع Mali-G57 MC2.

دعم تصوير الفيديوهات بدقة FHD وبدقة 1080 بكسل.

دعم الميكروفون العازل للضوضاء.

يحتوي على منفذ الـ USB من نوع Type c.

يدعم واجهة تشغيل الأندرويد 13 والواجهة Realme UI 4.0.

احصل عليه باللون الذهبي الفاتح أو الأسود.

مميزات ريلمي 11 5 جي

يحتوي الهاتف على الكثير من المزايا، التي تم رصدها، تساعدك في إنجاز الكثير من المهام اليومية، وتحميل التطبيقات والألعاب القوية بسرعة أكبر، من أبرز هذه المميزات ما يلي:

الشاشة كبيرة بمقاس 6.72 بوصة، تغطي مساحة الهاتف الأمامية، بمعدل تحديث 10 هرتز.

المعالج مقبول وجيد، من نوع ميدياتيك 6100 بلس ثماني النواة.

الكاميرا الخلفية دقتها 108، والثانية 2 ميجابكسل، مع دعم تقنية التصوير في الليل.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع قوة 67 وات.

يمكنك توسيع الذاكرة، من خلال تركيب كارت ميموري.

مُزود بمستشعر البصمة المتطورة، ستجده بجوار زر الطاقة في جانب الهاتف.

عيوب هاتف Realme 11 5G

هناك بعض العيوب التي تتخلل مزايا الهاتف ريلمي 11 5 جي، لا تؤثر على أدائه اليومي، ولكن يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء الهاتف:

لا يحتوي على سماعات الستيريو.

لا يدعم الهاتف التصوير بدقة 4k.

لا يأتي بكاميرا الألترا وايد، التي تدم التصوير بالزاوية الواسعة.

هل يدعم الهاتف تشغيل راديو fm؟

لا، الهاتف لا يدعم تلك الخاصية، ولكن أمامك مساحة تخزينية كبيرة، تستطيع تحميل مئات الأغنيات به.

هل يدعم الفلاش؟

نعم، يدعم تشغيل تقنية الفلاش.

هل يدعم الهاتف التصوير بدقة FHD؟

نعم، وبمعدل 30 إطار، والتصوير بالحركة البطيئة..